Nehammer tourt im Sommer wieder durch Österreich

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geht wie im Vorjahr auf Sommertour durch alle Bundesländer. Unter anderem stehen Betriebsbesuche, Sommerfeste, Kultur- und Unternehmerveranstaltungen sowie Funktionärstreffen auf dem Plan, so die Volkspartei auf Twitter. Den Auftakt markiert dabei am Montag ein Besuch mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in der künftigen Einsatzzentrale von "Sky Shield" in St. Johann im Pongau (Salzburg), heißt es unter Verweis auf "heute.at".

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Kanzler im Sommer unterwegs