Nehammer und Kogler im Bundesrat harmonisch

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben sich am Dienstag im Bundesrat anlässlich der Vorstellung der umgebildeten Bundesregierung erneut in Harmonie geübt. Der Kanzler dankte allen dafür, dass der Übergang gut und "in vertrauensvoller und wertschätzender Atmosphäre" erfolgt sei. Auch Kogler lobte erneut den Koalitionspartner, räumte aber ein, dass sein Dank an die ÖVP als Ganzes zuletzt "vielleicht unscharf" gewesen sei.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Harmonie im Bundesrat: Kogler und Nehammer