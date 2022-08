Nehammer und Rendi-Wagner: Der Nicht-Wahlkampf nimmt Fahrt auf

"Ein.Land.Tour" versus "100 Prozent für Österreich": Pamela Rendi-Wagner und Karl Nehammer tingeln in diesen Wochen durch Österreich. Der eine will Kanzler bleiben, die andere Kanzlerkandidatin werden.

Ein Rundgang durch die Kremser Innenstadt, und das an der Seite ihres Intimfeinds, des niederösterreichischen SPÖ-Chefs Franz Schnabl. Ein Abstecher in die burgenländische Musicalmetropole Mörbisch, wo der ebenfalls nicht eben zu ihrem Fanclub zählende LH Hans Peter Doskozil das Sagen hat. Ein Besuch im Sicherheitszentrum Langenlois. Szenenwechsel nach Innsbruck, wo sie mit Parteichef Georg Dornauer - auch er nicht immer der loyalste ihrer Parteifreunde - vor die Medien tritt. Und an diesem Donnerstag ein Auftritt in Linz mit dem dortigen ...