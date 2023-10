Nehammer-Video - Kanzler lädt zu Diskussion

Nachdem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für seine Aussagen in einem Video teils scharf kritisiert worden ist, sucht er nun das Gespräch mit Kritikern, Betroffenen und jenen, die mit Betroffenen arbeiten. Am Donnerstag, den 12. Oktober, lädt er zur Diskussionsveranstaltung "Frag den Kanzler". Im Video hatte er etwa angezweifelt, dass Kinder in Österreich aufgrund von Armut keine warme Mahlzeit erhalten, und auf einen McDonalds-Burger als billiges Essen verwiesen.

