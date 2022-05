Nehammer will Kalte Progression 2023 abschaffen

Nicht nur Finanzminister Magnus Brunner, sondern auch Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) will 2023 die Kalte Progression abschaffen. "Das ist eine gemeinsame Idee", sagte er in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Freitag-Ausgabe). Brunner hatte am Mittwoch angekündigt, noch vor dem Sommer ein Konzept für die Abschaffung vorlegen zu wollen, das dann im Parlament diskutiert werden solle. Er argumentierte den Meinungsschwenk mit der anhaltenden Inflation.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Nehammer und Brunner einig in Steuerfragen