Nehammer will Vorgehen bei Postenbesetzungen ändern

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will in einer nächsten Legislaturperiode die Vorgangsweise bei Stellenbesetzungen durch die Regierung ändern. "Ich finde es absurd, dass es einerseits die Vorschrift für die Wertung durch eine Kommission gibt und dann auf der anderen Seite diese Reihung wieder in die Regierung hineinspielt und mit Einstimmigkeitsprinzip wieder darüber gerichtet werden muss", sagte er in der "Tiroler Tageszeitung" (Sonntag).

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT ÖVP und Grüne können sich bei Besetzungen nicht einigen