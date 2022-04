Nehammer zweifelt nicht an Wallner

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) stellt sich in der Wirtschaftsbund-Affäre hinter den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Zwar seien "Dinge geschehen, die geklärt werden müssen", so Nehammer in den OÖN (Mittwoch-Ausgabe). "Vor allem aber gibt es einen Landeshauptmann, der klar sagt, dass die Vorwürfe eines anonymen Zeugen nicht zutreffen. Ich habe keinen Grund, an dieser Klarstellung von Landeshauptmann Wallner zu zweifeln."

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Nehammer sützt Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner