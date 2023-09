Nehammers Video-Affäre: ÖVP beschuldigt die SPÖ

Die Spekulationen darüber, wer das umstrittene Video von Bundeskanzler Karl Nehammer angefertigt und ins Netz gestellt haben könnte, veranlassten die ÖVP Salzburg Donnerstagabend zu einer Klarstellung.

Das Video sei von einem Besucher aufgenommen worden, der es an Freunde weitergeleitet habe, "weil er von den klaren Aussagen des Kanzlers zum Mittelstand, zu Leistung und Eigenverantwortung begeistert war", hieß es in einer Aussendung. Und weiter: "Offensichtlich ist dieses Video mehrfach weitergeleitet worden und schließlich bei der SPÖ gelandet. Von dort wurde es gekürzt an die Medien gespielt." Es sei auffällig, dass das Video am Tag nach der SORA-SPÖ-Affäre und der Wiener Umwidmungsaffäre den Weg an die Öffentlichkeit fand, heißt es in der Aussendung.