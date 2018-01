Neo-Parteichef Ludwig führt erste Gespräche

Nach der Kür ist vor den Gesprächen: In der Wiener SPÖ laufen seit dem Parteitag am Samstag die Drähte heiß. Der neue Parteivorsitzende Michael Ludwig soll den Sonntag vor allem mit Telefonaten verbracht haben, wie kolportiert wird. Und auch Termine in der Parteizentrale in der Löwelstraße und bei Bürgermeister Michael Häupl stehen demnächst am Programm.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO Ludwig war schon fleißig