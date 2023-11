NEOS zerpflücken Budgetentwurf vor Plenarwoche

Vor dem Beginn der Budgetwoche im Nationalrat haben die NEOS am Montag neuerlich den Haushaltsentwurf der schwarz-grünen Regierung zerpflückt. Der stellvertretende Klubobmann Gerald Loacker und Budgetsprecherin Karin Doppelbauer kritisierten, dass die "Zukunftsquote" unter das Niveau von vor der Pandemie falle, und forderten eine Rückkehr zu einem nachhaltigen Budgetpfad. Am Budget könne man ablesen, dass die Regierungsparteien lediglich an die Wahl im kommenden Jahr denken.

NEOS-Abgeordneter Loacker kritisiert Budgetentwurf von Brunner massiv