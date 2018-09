NEOS-Chef Strolz geht mit Plädoyer für liberale Demokratie

Klubobmann Matthias Strolz verabschiedet sich am Mittwoch aus dem Nationalrat. Gemeinsam mit seiner Nachfolgerin Beate Meinl-Reisinger skizzierte er tags zuvor Ideen für seine Abschiedsrede. Es werde um Europa und die liberale Demokratie gehen, sagte er auch in Hinblick auf die aktuelle Causa Innenministerium: "Wer uns die freie Meinung verbieten will, will uns die Freiheit verbieten."

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Strolz geht, Meinl-Reisinger kommt