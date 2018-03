NEOS-Chef Strolz vermisst Zuständigen für Integration

"De facto keine Zuständigkeit für Integration" ortet NEOS-Chef Matthias Strolz in der Regierung. Man zeige nur mit dem Finger auf Probleme, ohne Lösungen zu liefern. Ministerin Karin Kneissl (FPÖ) habe Integration nur "formal am Türschild stehen". Strolz gab sich am Donnerstag vor Journalisten "entschlossen im Kampf gegen Kürzungen bei der Integration im Bildungsbereich" und forderte einen Gipfel.

Kneissl weigere sich, "sich diesem Thema zu widmen", das für Strolz eines der kritischsten überhaupt darstellt. Vor allem an Wiener Schulen würden immer mehr Probleme sichtbar, die Regierungsspitze würde hier zwar "den Brand melden", gleichzeitig aber als "Brandbeschleuniger" agieren, indem Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) beispielsweise die Mittel für Integration zurückfahre.

Auch SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid (SPÖ) wähnt in einer Aussendung die Bildung unter "den Verlierern bei den Budgetverhandlungen. Entgegen den Versprechungen, dass bei Bildung nicht gespart wird, muss Minister Faßmann jetzt die massiven Kürzungen bei Integration und Deutschförderung rechtfertigen".

Für Strolz steckt allerdings auch die rot-grüne Wiener Stadtregierung seit zwei Jahrzehnten bei dem Thema "den Kopf in den Sand". Um der drohenden Vertiefung der gesellschaftlichen Spaltung zu entgehen, brauche es vor allem Investitionen im Bildungsbereich. Vom Kindergarten an sollten daher jene Bildungsstandorte mehr Mittel erhalten, in denen mehr Kinder und Jugendliche sind, deren Eltern einen niedrigeren Schulabschluss ausweisen.

Den NEOS schwebt hier ein mit 500 Mio. Euro gefüllter Sondertopf für Schulen, ein Ausbau von und bessere Betreuungsverhältnisse an Kindergärten oder ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr vor. Gymnasien, die sich um mehr soziale Durchmischung bemühen, sollten ebenfalls von den zusätzlichen Geldern profitieren. Schafft das ein AHS-Standort nach fünf Jahren nicht durch diesen Anreiz, wäre laut Strolz eine verbindliche Quote denkbar.

Weiters wünschen sich die NEOS einen verpflichtenden "Ethik- und Religionen-Unterricht". Angesichts auch islamistischer Strömungen an Schulen brauche es gemeinsame Diskussionen, an deren Schluss "ein gemeinsames Bild" der Gesellschaft entstehen sollte. Strolz: "Sonst entlassen wir junge Menschen in ihre Blasen."

Als "Brennpunkt" dieser Entwicklungen bezeichnete Wiens NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger die Bundeshauptstadt. Es brauche daher "as soon as possible" einen von Wien ausgehenden Integrationsgipfel, in dem gemeinsame Werte definiert werden - mit intensiver Einbindung "unserer Muslime". Auch die Islamische Glaubensgemeinschaft müsse man in die Pflicht nehmen, sich etwa stärker gegen den politischen Islam zu positionieren.

Wiener Lehrer fühlen sich laut Meinl-Reisinger zunehmend "allein gelassen". Zu deren Entlastung wären im Idealfall je ein Schulsozialarbeiter und ein Schulpsychologe pro Standort notwendig. Aktuell 74 Schulpsychologen in ganz Wien seien eindeutig zu wenig. Die seitens der Stadt angekündigte Aufstockung um 100 Stellen habe bisher erst 14 zusätzliche Psychologen gebracht.

