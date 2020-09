NEOS-Chef Wiederkehr würde gerne in Wien mitregieren

Der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr würde die kommenden Jahre gerne mit der SPÖ in der Hauptstadt regieren. Das Bestreben seiner Partei, Kontrolle auszuüben, würde damit nicht eingeschränkt, versicherte er in der ORF-"Pressestunde". Denn er gab sich überzeugt: "Am besten kann man in einer Regierung kontrollieren." Entsprechende Möglichkeiten müsse man in Koalitionsverhandlungen durchsetzen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Würde SPÖ gerne im Rahmen der Stadtkoalition "kontrollieren"