Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu den jüngsten Enthüllungen: "Das Vertrauen ist im Keller"

Die Neos, die am Samstag ihren Bundeskongress abhalten, feiern ihr zehnjähriges Bestehen. Grund genug für ein Gespräch mit Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. "Wir wollen nicht nur krawallige Opposition sein", versichert sie.

Frau Meinl-Reisinger, Sie verlangen Neuwahlen. Warum sollten Ihnen ÖVP und Grüne den Gefallen tun? Beate Meinl-Reisinger: Mir ist schon klar, dass sich die ÖVP mit aller Macht an die Macht klammert und mauern will, was geht. Die Grünen aber müssen sich ernsthaft die Frage stellen, wie lange sie dabei noch zuschauen. Denn nur als Feigenblatt auf den Untersuchungsausschuss zu verweisen und dort ein bisschen Opposition zu spielen, ansonsten aber der ÖVP mit ihrem erkauften und ertricksten Wahlsieg die Mauer zu ...