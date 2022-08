NEOS-Chefin will geringere Lohnnebenkosten

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wünscht sich vor Beginn der Lohnverhandlungen im Herbst, dass die Löhne für die Arbeitnehmer "ordentlich steigen". Gelingen soll das, indem der Staat "in Vorleistung geht" und für eine Senkung der Lohnnebenkosten bei den Arbeitgebern sorgt, so Meinl-Reisinger beim Auftakt der ORF-"Sommergespräche" am Montagabend.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Start für ORF-"Sommergespräche"