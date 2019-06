NEOS erneuern Forderungen nach CO2-Steuer

95 Thesen mit Forderungen zum Thema Klimaschutz haben die NEOS am Mittwoch am Wiener Heldenplatz präsentiert. Dabei handelt es sich jedoch um keine neuen, sondern bereits bekannte Forderungen, die allesamt bereits in Form von Anträgen im Nationalrat eingebracht worden sind. Umweltsprecher Michael Bernhard strich dabei besonders CO2-Steuer und Klimatransparenzgesetz hervor.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH 95 Thesen zum Thema Klimaschutz