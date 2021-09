NEOS finden Corona-Polarisierung durch FPÖ "fetzendeppert"

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger macht den Drang der FPÖ zur Polarisierung mitverantwortlich für die geringe Corona-Durchimpfungsrate in Österreich. In einer Pressekonferenz am Dienstag bezeichnete sie dies als "fetzendeppert" und "absolut unverantwortlich". Polarisierung warf sie auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor. Für eine Impfpflicht ist sie weiter nicht, hat nach eigenem Bekunden impfverweigernden Bekannten aber ausgerichtet, "dass ich es deppert finde".

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Polarisierende Freiheitliche ärgern Meinl-Reisinger