Neos fixieren Landesliste für Wien-Wahl am 25. Juli

Die Neos fixieren am 25. Juli ihre Kandidatenliste für die Landtags- und Gemeinderatswahl am 11. Oktober in Wien. Das Vorwahlprozedere dafür starte am Montag, teilte die Partei der APA mit. 65 Personen rittern demnach um einen pinken Listenplatz für den Einzug in das Stadtparlament. Der Wahlmodus besteht aus einem dreistufigen Verfahren.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Neos-Bezirkslisten stehen bereits fest.