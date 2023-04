NEOS fordern im Nationalrat Maßnahmen gegen Personalnot

Die NEOS wollen die Personalnot in Österreich bei der Nationalratssitzung am Donnerstag in den Mittelpunkt stellen. In einem Dringlichen Antrag wird die Partei "mehr Netto von weniger Brutto", eine flächendeckende Kinderbetreuung, die Aufwertung von Lehrberufen und eine "echte Einwanderungsstrategie" fordern, wie der stellvertretende NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak bei einer Pressekonferenz ausführte. Es brauche hier "tiefgreifende Reformen".

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Nikolaus Scherak kündigte einen Dringlichen Antrag im Parlament an