NEOS fordern Maßnahmen gegen illegale Parteienfinanzierung

Die Wiener NEOS wollen nach der Affäre rund um "Ibiza-Gate" das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Sie präsentierten am Mittwoch Maßnahme, die größtmögliche Transparenz in Sachen Parteifinanzen sicherstellen sollten, wie es hieß. Im Raum stehen etwa drastische Strafen bei der Überschreitung von Wahlkampfkosten-Obergrenzen.

SN/APA (OTS/NEOS Wien)/Lukas Hagelm Wiederkehr präsentierte Pakt für anständige Politik