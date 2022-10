NEOS fordern Neuwahlen

Die NEOS fordern nach den neuen Entwicklungen in der ÖVP-Affäre Neuwahlen. Dies wäre der einzige Weg, meinte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Die ÖVP habe sich eine Wahl "ertrickst, erlogen und erkauft". Den Grünen warf sie vor, ein "Doppelspiel" zu spielen - sie ließen zwar ein bisschen die Muskeln spielen, bleiben aber trotzdem mit der ÖVP in einer Koalition, kritisierte Meinl-Reisinger.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Die ÖVP habe sich eine Wahl "ertrickst und erkauft", sagen die NEOS