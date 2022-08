NEOS für nachhaltigen Teuerungsausgleich

In der Debatte zum Teuerungsausgleich sprechen sich die NEOS für nachhaltig wirksame und auch leistbare Maßnahmen statt populistischer Vorschläge aus. In einer Pressekonferenz am Donnerstag forderten sie eine Senkung der Lohnnebenkosten, die rückwirkende Abschaffung der Kalten Progression, eine Pensionserhöhung entlang der Inflationsrate sowie - angesichts der Diskussionen um die Corona-Hilfsagentur COAG - Einsparungen im System.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Loacker gegen Populismus