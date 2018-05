NEOS für umfassende Justizreform

Die NEOS haben sich für die kommenden Plenartage drei Schwerpunkte gesetzt. Sie thematisieren gleich am Beginn der Plenarwoche am Mittwoch mit einer "Aktuellen Stunde" das EU-Budget und widmen sich wie gewohnt besonders dem Bereich Bildung. NEOS-Allianzpartnerin Irmgard Griss will die Familiengerichtsbarkeit aufs Tapet bringen und fordert eine umfassende Justizreform.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Griss will die Familiengerichtsbarkeit aufs Tapet bringen