NEOS haben ihren dritten Landtag erobert

Für die NEOS läuft es derzeit gut: Im Oktober wurden sie im Nationalrat bestätigt, nun schafften sie es gleich im ersten Anlauf in den NÖ-Landtag. Das ist ihr dritter, nach Vorarlberg (2014) und Wien (2015). Heuer könnten es noch fünf werden: In Tirol und Salzburg ist der Einzug der NEOS wahrscheinlich, in Kärnten aber - wo ebenfalls noch gewählt wird - fraglich.

SN/apa NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini erfreut