NEOS hinterfragen Umbenennung der Erstaufnahmestellen

Die Umbenennung der Erstaufnahmestellen für Asylwerber in Ausreisezentren durch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ohne Gesetzesänderung hat am Wochenende für eine hitzige innenpolitische Debatte in den sozialen Medien geführt. Es gibt Stimmen die meinen, dass die Umbenennung nicht rechtskonform sei.

/APA/ROLAND SCHLAGER Innenminister Kickl (FPÖ) führte eine Umbenennung durch