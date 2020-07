NEOS kontern Nationalratspräsident Sobotka

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kontert dem Aufruf von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zu mehr Respekt im Hohen Haus: Ebenfalls per Brief wirft Meinl-Reisinger dem Ibiza-U-Ausschuss-Vorsitzenden einmal mehr Befangenheit vor und nimmt ihre zuletzt harsch kritisierte Abgeordnete Stephanie Krisper in Schutz.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Sobotka wird einmal mehr Befangenheit vorgeworfen