NEOS kritisieren "Law and Order-Marketing" der Regierung

Die NEOS werfen der Regierung vor, mit der geplanten Verschärfung des Strafrechts nur "billigen Applaus" zu heischen, statt den Opfern zu helfen. Parteichef Matthias Strolz und Justizsprecherin Irmgard Griss forderten am Mittwoch stattdessen Investitionen in die Justiz. Die kommenden Dienstag startende "Task Force" sei "durchschaubares Law and Order-Marketing", kritisierte Strolz.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH NEOS wollen Investitionen in die Justiz