NEOS wollen Kultur- und Sportförderungsabgabe kippen

Die steirischen NEOS wollen die Länderabgabe, die künftig mit der Änderung des ORF-Gesetzes in der Steiermark als Kultur- und Sportförderungsabgabe eingehoben werden soll, kippen. Das Gesetz wird wohl am Dienstag im Landtag mit Stimmen von ÖVP und SPÖ beschlossen, doch die Pinken streben ein sogenanntes Sonderstück an, eine seltene Form eines Antrags, für den die Stimmen nur eines Drittels der Abgeordneten nötig ist, erklärte NEOS-Chef Niko Swatek am Montag.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA NEOS-Klubchef Niko Swatek plant Sonderstück im Landtag