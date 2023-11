NEOS wollen Liveübertragung von U-Ausschüssen sofort

Die NEOS haben am Dienstag die "Orgie an U-Ausschüssen" kritisiert. Mit der bevorstehenden "Schlammschlacht" wolle man nichts zu tun haben, wie Generalsekretär Douglas Hoyos und der stellvertretende NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak bei einer Pressekonferenz bekundeten. Bereit stünde man aber jedenfalls, die Liveübertragung von U-Ausschüssen zu ermöglichen. Dafür habe man einen entsprechenden Antrag in petto.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART NEOS wollen sich aus U-Ausschuss-Schlammschlacht heraushalten