NEOS nennen vor Wien-Wahl fünf Koalitionsbedingungen

Die Wiener NEOS glauben an die reale Chance einer Regierungsbeteiligung in der kommenden Legislaturperiode. Noch vor der Wahl am Sonntag und etwaigen darauffolgenden Verhandlungen stellte NEOS-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr am Dienstag fünf Koalitionsbedingungen. Darunter finden sich mehr Geld für Schulen, ein Klimaschutzgesetz und eine Ausweitung der Stadtrechnungshof-Prüfkompetenz auf Parteifinanzen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Wiederkehr glaubt an die Chance einer Regierungsbeteiligung