NEOS präsentieren Plakate für Wien-Wahl

Die Wiener NEOS haben am Donnerstag ihre ersten Wahlplakate präsentiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Themen wie Wirtschaft, Transparenz, Bildung und der Kritik an der "Freunderlwirtschaft". Die diversen Sujets werden vom Slogan "Weil's nicht wurscht ist" ergänzt. Und neben Parteichef Christoph Wiederkehr ist auch seine Vorgängerin in Wien, Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger, zu sehen.

