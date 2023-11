NEOS starten Prozess zur Kandidaten-Suche für EU-Wahl 2024

Die NEOS starten nächste Woche den Prozess zur Erstellung der Liste für die EU-Wahl am 9. Juni 2024. Ab Dienstag (5. Dezember) kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger um einen Platz auf der pinken Liste bewerben, sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am Donnerstag. Die öffentliche Vorwahl findet von 15. bis 24. Jänner statt. Danach fixiert der Erweiterte Vorstand am 25. Jänner die Liste, am 27. Jänner wird bei einer Mitgliederversammlung in Vorarlberg final abgestimmt.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos