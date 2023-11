NEOS fordern neues Schulfach "Leben in einer Demokratie"

Mit einem neuen verpflichtenden Schulfach wollen die NEOS das Demokratiebewusstsein fördern. "Leben in einer Demokratie" soll ab der ersten Klasse Volksschule über die ganze Schullaufbahn hinweg unterrichtet werden. Das begründeten NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr bei einer Pressekonferenz am Freitag vor allem mit einem Anstieg antisemitischer Vorfälle. Sie appellierten an die Bundespolitik, das Vorhaben zu unterstützen.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST NEOS-Chefin Meinl-Reisinger appelliert an Bundespolitik