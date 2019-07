NEOS-Spitzenkandidatin Meinl-Reisinger startete Sommertour

Kämpferisch ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Dienstag in Wien in ihre Sommertour gestartet. Auf dem Badeschiff am Donaukanal marschierte sie zu den lauten Klängen des "Fight Song" an Deck und wurde von etwa 100 NEOS-Anhängern beklatscht. Bis zur heißen Wahlkampf-Phase im August wird die NEOS-Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl in ganz Österreich unterwegs sein.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Auf die Jungmutter wartet ein intensiver Arbeitssommer