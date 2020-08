NEOS starten Petition zu Hochschulbetrieb im Herbst

Die NEOS und die liberale Studentenfraktion in der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH), die Junos, fordern per Petition Klarheit darüber ein, wie der Lehr- und Prüfungsbetrieb an den Hochschulen im Wintersemester aussehen soll. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) behandle die Hochschulen stiefmütterlich und Rektorate würden viel zu wenig kommunizieren, beklagten sie.

SN/APA/Symbolbild/HELMUT FOHRINGER Die NEOS fordern Informationen von Faßmann