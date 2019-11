NEOS treten bei Burgenland-Wahl an

Die NEOS werden bei der burgenländischen Landtagswahl am 26. Jänner antreten. Derzeit sammelt die Partei die dafür notwendigen Unterstützungserklärungen. Am 14. Dezember sollen dann bei einer Mitgliederversammlung der Spitzenkandidat sowie die Landesliste gewählt werden, verkündete Landessprecher Eduard Posch am Donnerstag. Er wird sich als Spitzenkandidat bewerben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Donig will sich als Spitzenkandidat aufstellen lassen