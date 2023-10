NEOS-Wirtschaftssprecher Loacker kandidiert 2024 nicht mehr

NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker wird bei den kommenden Nationalratswahlen nicht mehr kandidieren. Er sei 2013 mit dem Wahlkampfmotto "Freiheit leben statt Sesselkleben" in das Hohe Haus eingezogen, nun werde er das Versprechen einlösen und seinen Platz wieder freimachen, kündigte der Vorarlberger am Montagabend in einem Posting in Sozialen Medien an. In der Landespartei gebe es jedenfalls "viele tüchtige Leute, die für eine Nachfolge in Frage kommen".

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Loacker zieht sich zurück