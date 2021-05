NEOS wollen im Herbst Schulbetrieb ohne Maske und Tests

Die NEOS fordern angesichts sinkender Infektionszahlen und steigender Impfquoten eine "befreite Schule" ohne Schichtbetrieb, Tests und Masken ab Herbst. Für Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre ist zudem schon jetzt eine Maskenpflicht am Sitzplatz, wie sie derzeit für alle Über-Zehnjährigen gilt, nicht mehr notwendig. Immerhin würden Schüler drei Mal pro Woche und damit so oft wie keine andere Gruppe getestet, so Künsberg Sarre am Freitag bei einer Pressekonferenz.

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ NEOS wollen im Herbst Schulbetrieb ohne Maske