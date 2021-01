NEOS wollen im Parlament Antworten zu Wiener Terroranschlag

Im sogenannten Geheimdienstausschuss im Parlament soll am heutigen Freitag der Bericht der Untersuchungskommission zum Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt vom 2. November vorgelegt werden. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) müsse in der Sitzung endlich Antworten liefern, forderte NEOS-Wehrsprecher Douglas Hoyos im Vorfeld gegenüber der APA.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die NEOS fordern vom Innenminister Aufklärung.