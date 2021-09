NEOS wollen U-Ausschuss zu Einfluss auf Ermittlungen

Die NEOS haben am Montag ihren Abschlussbericht zum Ibiza-Untersuchungsausschuss präsentiert und gleichzeitig Präferenz für das Thema eines neuen U-Ausschusses geäußert. Geht es nach den Pinken, ist die politische Einflussnahme auf Ermittlungen ein möglicher Untersuchungsgegenstand. Zunächst gelte es aber, mit den anderen Parteien in Verhandlungen zu treten, so NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper