NEOS wollen Vereinigte Staaten von Europa

Die NEOS wollen im Nationalrat auf eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der EU bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen drängen. In der Aktuellen Europastunde am Mittwoch wolle man aufzeigen, wie Österreich einen Beitrag leisten könne, dass Europa handlungs- entscheidungs- und verteidigungsfähig werde, so NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz. Die NEOS fordern Schritte in Richtung Vereinigte Staaten von Europa inklusive eines europäischen Heers.

Meinl-Reisinger drängt auf mehr Europa