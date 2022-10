NEOS ziehen gegen Lohnnebenkosten ins Feld

Die NEOS ziehen - nicht zuletzt aufgrund der Wirtschaftskrise - gegen die relativ hohen Lohnnebenkosten in Österreich ins Feld. Arbeit müsse sich wieder lohnen, betonte Parteiobfrau Beate Meinl-Reisinger, flankiert von den Unternehmern Sepp Schellhorn und Karl Mayr von der Fussl Modestraße, am Montag in einer Pressekonferenz. Schellhorn schloss zudem auf Nachfrage eine Rückkehr in die Politik nicht aus, nachdem er sich vor etwas mehr als einem Jahr zurückgezogen hatte.

Die NEOS wollen generell mehr Geld für Arbeitnehmer.