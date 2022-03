NEOS zweifeln an Sanktionen-Umsetzung

Die NEOS zweifeln daran, dass Österreich die Sanktionen gegen Russland und russische Oligarchen ausreichend umsetzt. Um an Informationen zu kommen, fordern sie die Einberufung des "Geheimdienst-Ausschusses" - des Ständigen Unterausschusses des Innenausschusses. Zu den Zweifeln geführt hätten "die bekannten Verstrickungen der ÖVP mit Putins Freunden", kritisierte NEOS-Mandatarin Krisper in einem an die APA übermittelten Statement. Die Volkspartei reagierte verärgert.

