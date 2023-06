Neu gewählter Salzburger Landtag konstituiert sich

In Salzburg tritt am Mittwoch der neu gewählte Landtag erstmals zusammen. Im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung steht neben der Angelobung der 36 Abgeordneten die Wahl der neuen Landesregierung. Erstmals wird Salzburg von einer Koalition aus ÖVP und FPÖ regiert. Landeshauptmann Wilfried Haslauer an der Spitze startet in seine dritte Amtsperiode. Anders als im Jahr 2018 dürften die Oppositionsparteien heuer geschlossen gegen die sieben Regierungsmitglieder stimmen.

