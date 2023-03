Neuauflage von Rot-Schwarz in Kärnten steht bevor

In Kärnten stehen die Zeichen auf Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition. Auf die Landtagswahl am 5. März folgten rasch Sondierungsgesprächen der SPÖ mit den anderen im Landesparlament vertretenen Parteien FPÖ, ÖVP und Team Kärnten. Am frühen Dienstagnachmittag lud dann der SPÖ-Landtagsklub kurzfristig zu einem gemeinsamen Statement der Parteichefs Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) um 15.00 Uhr in die roten Klubräumlichkeiten.

BILD: SN/APA/GERT EGGENBERGER ÖVP-Chef Martin Gruber und Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).