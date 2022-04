Neue Anzeigen und Prüfungen

ÖVP beklagt "unsägliche Anzeigenpolitik" der Opposition. In Vorarlberg ermittelt nun die Staatsanwaltschaft - ausgehend von einer Steuer-Selbstanzeige des ÖVP-Wirtschaftsbunds.

ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner brandmarkte am Donnerstag - in gewohnter ÖVP-Generalsmanier - die Anzeigenpolitik der Opposition "Wir haben das Spiel der Opposition durchschaut: Immer dann, wenn der politische Erfolg ausbleibt und alle anderen politischen Mittel erschöpft sind, bedient sich die Opposition der Justiz." Schon im Mai vorigen Jahres hatte der damalige ÖVP-General Axel Melchior erklärt: "Die Opposition setzt weiterhin auf eine Anzeigenpolitik und erhofft sich, dadurch den politischen Diskurs in Österreich völlig zu zerstören." Ein halbes Jahr später wetterte Gaby Schwarz, ...