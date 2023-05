Neue Ausbildungskonzepte gegen Personalnot im Kindergarten

ÖGB und Arbeiterkammer haben am Donnerstag Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) dazu aufgefordert, mehr gegen die zunehmende Personalnot in der Elementarpädagogik zu unternehmen. Kindergärten fallen zwar abseits der Ausbildung der Pädagoginnen in die Kompetenz der Länder. Die beiden Organisationen haben aber eine Modell für eine Aus- und Weiterbildungsoffensive vorgelegt, das der Minister allein in Bundeskompetenz umsetzen könnte, hieß es bei einer Pressekonferenz.

BILD: SN/APA/DPA/UWE ANSPACH Neue Ausbildungswege sollen mehr Kindergartenpersonal bringen.