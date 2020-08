Neue Bundesdisziplinarbehörde ab Oktober

Die neu geschaffene Bundesdiziplinarbehörde nimmt ab Oktober ihre Tätigkeit auf. Das zuständige Beamtenministerium richtet damit eine zentrale Stelle ein, die alle Beamten-Disziplinarverfahren führt. Die 26 Kommissionen in den verschiedenen Ministerien, die im Vorjahr 203 Disziplinaranzeigen und 46 Suspendierungen in ganz Österreich bearbeitet haben, werden damit in einer Behörde gebündelt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Vizekanzler Werner Kogler will "Transparenz und Rechtssicherheit"