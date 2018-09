Neue Chefin, neue Köpfe: Die SPÖ steht vor dem Umbau

Mit dem Vorsitzwechsel wird ein neues Team an der SPÖ-Spitze erwartet. Der Salzburger SPÖ-Chef Walter Steidl fordert außerdem mehr Zusammenhalt unter den Genossen ein.

Mit einem neuen Gesicht an der Spitze der Sozialdemokraten scheint es nicht getan zu sein. Pamela Rendi-Wagner braucht als neue SPÖ-Chefin Unterstützung, da sie selbst zu wenig in der Partei verankert ist. Einerseits loyal gegenüber der Newcomerin, anderseits gut in der Partei vernetzt, um die zerstrittenen Flügel zu einen - das sind die Ansprüche an das neue Führungsteam.

Wer demnächst die Geschicke der SPÖ an der Seite von Rendi-Wagner lenkt, wird wohl am morgigen Dienstag in einer Vorstandssitzung geklärt werden. Bis dahin brodelt es in der roten Gerüchteküche. Offiziell gibt der scheidende Vorsitzende Christian Kern seiner Nachfolgerin freie Hand bei der Zusammenstellung des neuen Teams. Doch hinter den Kulissen ist der Poker um die Spitzenposten in vollem Gange.

Aus Salzburg kommt - angesichts der Neuaufstellung und der Krise der Sozialdemokratie - die Forderung, dass die Partei wieder geschlossen auftreten solle. Dabei gehe es nicht nur um das Migrationsthema, sondern auch um persönliche Karriereinteressen. "Manche in der Partei glauben, dass sie für sich einen Vorteil herausholen müssen. Das muss man abstellen", appellierte der Salzburger SPÖ-Landeschef Walter Steidl im SN-Interview. Es stehe nichts Geringeres als die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokraten auf dem Spiel. "Wenn die Partei nicht geschlossen auftritt, verlieren wir auch an Vertrauen."

Quelle: SN