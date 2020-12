Neue Corona-Regeln für die Feiertage, Testpflicht für Lehrer

Die Regierung hat am Freitagabend neue Maßnahmen bekannt gegeben: Keine Feiern am Stephanitag, nur zwei Haushalte zu Silvester, Masken im Freien an frequentierten Plätzen und Testpflicht für bestimmte Berufsgruppen.

Die immer noch zu hohen Infektionszahlen haben die Regierung dazu veranlasst, die für die Feiertage in Aussicht gestellten Lockerungen der Coronarestriktionen teilweise wieder zurückzunehmen. Ursprünglich hatte die Regierung geplant, die nächtliche Ausgangsbeschränkung zu den Weihnachtstagen - also am 24., 25. und 26. Dezember - aufzuheben und Treffen von zehn Personen, unabhängig von der Anzahl der Haushalte, zuzulassen. Diese Lockerung kommt tatsächlich - aber nur für den 24. und den 25. Dezember. Für den Stephanitag gibt es keine Ausnahme.

Auch die für Silvester angedachte Lockerung wird teilweise wieder zurückgenommen. Für diese Nacht entfällt zwar die nächtliche Ausgangsbeschränkung. Es dürfen sich aber nicht, wie zunächst angekündigt, zehn Personen, sondern lediglich sechs Personen plus sechs Kinder aus maximal zwei Haushalten treffen. Noch am Donnerstag hatte die Regierung sogar eine Beschränkung auf fünf Personen erwogen, wie auch die SN am Freitag berichtet haben. Ganz so streng kommt es nun doch nicht. Bundeskanzler Sebastian Kurz warnte aber vor überschießenden Feiern: "Silvesterpartys würden die Katastrophe für den Jänner bedeuten", sagte er in einer Stellungnahme am Abend.

Des Weiteren sind folgende Maßnahmen geplant:

Die Maskenpflicht soll ausgeweitet werden. Der Mund-Nasen-Schutz soll demnach auch in stark frequentierten Zonen im Freien getragen werden müssen. Dazu ist ein Erlass des Gesundheitsministeriums an Länder und Bezirksverwaltungsbehörden notwendig. Auch in den Büros soll eine Maskenpflicht eingeführt werden.

Die zweite Welle der Massentests soll österreichweit flächendeckend von 8. bis 10. Jänner durchgeführt werden, die Bundesländer können auch einen längeren Testzeitraum verfügen. In Wien wird das beispielsweise von 8. bis 17. Jänner der Fall sein. Die Bundesregierung werde Berufsgruppen definieren, die sich alle zwei Wochen verpflichtend testen lassen müssen. Etwa Lehrer, Mitarbeiter bei "körpernahen Dienstleistungen" und das Gesundheitspersonal, kündigte Kurz an.

Sollten die Massentests Hinweise auf Corona-Cluster in einzelnen Bezirken ergeben, wird dort flächendeckend weitergetestet. "Ich weiß, dass bei vielen die Bereitschaft überschaubar ist, sich testen zu lassen", sagte Kurz. Österreichs einzige Chance sei aber "testen, testen, testen". Von einer Lockerung der Maßnahmen sei Österreich "meilenweit entfernt", vielmehr gehe es darum, eine dritte Corona-Welle im Jänner zu vermeiden.

Die Maßnahmen sind in den vergangenen Tagen in der Regierung beraten worden. Freitagabend wurden sie in einer Videokonferenz der Regierung mit den Landeshauptleuten festgezurrt. "Die Zahlen gehen in die richtige Richtung, aber die Situation in den Intensivstationen hat sich noch nicht entspannt", sagte Kurz. Im Jänner, Februar und März käme noch eine "harte Zeit" auf die Österreicher zu.

Wenig Einvernehmen hinsichtlich der Coronapolitik herrscht zwischen der Bundesregierung und der Opposition. SPÖ und Neos beriefen am Freitag den Unterausschuss des Rechnungshofausschusses ein, auch "kleiner Untersuchungsausschuss" genannt. Die beiden Fraktionen wollen die Beschaffung der Schutzmasken und -anzüge, die angesichts der Coronakrise geschalteten Inserate und die Beschaffung der FFP2-Masken für Ältere durchleuchten, ebenso die Hintergründe der Stopp-Corona-App.